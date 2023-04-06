Евсюкова (Котова) Евдокия Федорова
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смерти14.09.1901
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1881
Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.01.1883
Сын: Евсюков Григорий Родионов
Отец ребёнка: Евсюков Родион Павлов
Рождение ребёнка
22.02.1885
Отец ребёнка: Евсюков Родион Павлов
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Каракулина Матрона Родионова
Отец ребёнка: Евсюков Родион Павлов
Рождение ребёнка
10.03.1897
Дочь: Дарья Родионова
Отец ребёнка: Евсюков Родион Павлов
Рождение ребёнка
28.05.1898
Дочь: Феодосья Родионова
Отец ребёнка: Евсюков Родион Павлов
Рождение ребёнка
02.10.1900
Дочь: Пелагея Родионова
Отец ребёнка: Евсюков Родион Павлов
Смерть
14.09.1901
Причина смерти: от грудницы