Евсюкова (Котова) Евдокия Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евсюкова (Котова) Евдокия Федорова

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Место рождения

Байгора Федорова, Усманский уезд, Тамбовская губерния

Дата рождения

1863

Дата смерти

14.09.1901

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Байгора Федорова, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Бракосочетание
19.10.1881

Муж: Евсюков Родион Павлов

Андреевка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.01.1883

Сын: Евсюков Григорий Родионов

Отец ребёнка: Евсюков Родион Павлов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
22.02.1885

Сын: Евсюков Иоанн Родионов

Отец ребёнка: Евсюков Родион Павлов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Каракулина Матрона Родионова

Отец ребёнка: Евсюков Родион Павлов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.03.1897

Дочь: Дарья Родионова

Отец ребёнка: Евсюков Родион Павлов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
28.05.1898

Дочь: Феодосья Родионова

Отец ребёнка: Евсюков Родион Павлов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.10.1900

Дочь: Пелагея Родионова

Отец ребёнка: Евсюков Родион Павлов

Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
14.09.1901
Кретовка, Курманаевский муниципальный район, Оренбургская область
Причина смерти: от грудницы
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