Первов Петр Федорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПервов Петр Федорович

Первов Петр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1921

Дочь: Первова Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Первова (Добровольская) Александра Викентьевна

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Бракосочетание
1921

Жена: Первова (Добровольская) Александра Викентьевна

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Первова) Анна

Мать ребёнка: Первова (Добровольская) Александра Викентьевна

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1925

Сын: Первов Петр Петрович

Мать ребёнка: Первова (Добровольская) Александра Викентьевна

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1927

Сын: Первов Дмитрий Петрович

Мать ребёнка: Первова (Добровольская) Александра Викентьевна

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1933

Сын: Первов Николай Петрович

Мать ребёнка: Первова (Добровольская) Александра Викентьевна

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.