Первов Петр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Первова Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Первова (Добровольская) Александра Викентьевна
Бракосочетание
1921
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Первова) Анна
Мать ребёнка: Первова (Добровольская) Александра Викентьевна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Первов Петр Петрович
Мать ребёнка: Первова (Добровольская) Александра Викентьевна
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Первова (Добровольская) Александра Викентьевна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Первова (Добровольская) Александра Викентьевна
Смерть
Неизвестно