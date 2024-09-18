Шинкоренко Николай
Место рожденияАлматы, Алматинская область, Казахстан
Дата рождения23.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1980
Отец: Ососков Борис
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шинкоренко Наргиза
Рождение ребёнка
04.01.2002
Дочь: (Шинкоренко) Алина
Мать ребёнка: Шинкоренко Наргиза
Рождение ребёнка
28.11.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинкоренко Наргиза
Рождение ребёнка
23.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шинкоренко Наргиза