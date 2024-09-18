Шинкоренко Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкоренко Николай

Место рождения

Алматы, Алматинская область, Казахстан

Дата рождения

23.03.1980

Пол

Мужской

Отец

Около 1957 г.р.

Мать

1961 г.р.

Жена

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.03.1980

Отец: Ососков Борис

Мать: Шинкаренко (Терешкина) Людмила

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шинкоренко Наргиза

Рождение ребёнка
04.01.2002

Дочь: (Шинкоренко) Алина

Мать ребёнка: Шинкоренко Наргиза

Рождение ребёнка
28.11.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинкоренко Наргиза

Рождение ребёнка
23.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шинкоренко Наргиза

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