Кислинский Иосиф Терентьевич
Место рождения
Дата рождения12.01.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кислинская Зинаида Глебовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина Иосифовна
Мать ребёнка: Кислинская Зинаида Глебовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Башкирия, Россия
Смерть
Неизвестно