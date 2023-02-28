Кислинский Иосиф Терентьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинский Иосиф Терентьевич

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Место рождения

Гусаково, Черкаська область

Дата рождения

12.01.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1888

Отец: Кислинский Терентий Федотович

Мать: Кислинская Ульяна Семеновна

Гусаково, Черкаська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кислинская Зинаида Глебовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина Иосифовна

Мать ребёнка: Кислинская Зинаида Глебовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Зинаида Глебовна

Место жительства
Неизвестно
Башкирия, Россия
Смерть
Неизвестно
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