Серажетдинов Сямиул Мухетдинович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
С 1928 по 1935
Жена: Мансурова Минсура
Призыв на военную службу
07.08.1942
Ефремовский РВК
Военная служба
08.08.1942
Тульский ВПП Горьковской области 111 стрелковая бригада
Пропал без вести (военное)
?.10.1942
Смерть
Неизвестно