Серажетдинов Сямиул Мухетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Серажетдинов Сямиул Мухетдинович

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Место рождения

Ключищи, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1911

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Ключищи, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
С 1928 по 1935

Жена: Мансурова Минсура

Призыв на военную службу
07.08.1942
Ефремовский РВК
Военная служба
08.08.1942
Тульский ВПП Горьковской области 111 стрелковая бригада
Пропал без вести (военное)
?.10.1942
Смерть
Неизвестно
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