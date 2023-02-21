(Ахметова) Ракия Ахмад-кызы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ахметова) Ракия Ахмад-кызы

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.03.1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1853 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1919

Отец: Ахмад (Achmad)

Мать: Гайша (Gaisha)

Смерть
Неизвестно
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