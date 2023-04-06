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Белов Сергей Николаевич

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Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1930

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930

Отец: Белов Николай Николаевич

Мать: Белова Анастасия Семеновна

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
29.03.1963

Сын: Белов Валерий Сергеевич

Мать ребёнка: Белова Лидия Федоровна

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Андрей Сергеевич

Мать ребёнка: Белова Лидия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Сергеевна

Мать ребёнка: Белова Лидия Федоровна

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белова Лидия Федоровна

Место жительства
Неизвестно
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Смерть
Неизвестно
Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
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