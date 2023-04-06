Белов Сергей Николаевич
Место рождения
Дата рождения1930
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1930
Рождение ребёнка
29.03.1963
Мать ребёнка: Белова Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белова Лидия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Сергеевна
Мать ребёнка: Белова Лидия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белова Лидия Федоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно