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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжов Денис Иванович
РГАДА, Ф.210, Оп.12, д.805 (7183/1675 г.) Сказки курчан-дворян и детей боярских о службе и поместных и денежных окладах.-397л.л.176183-го генваря в 24 день в Курске на сьезжем дворе думному дворянину ... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжов Денис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжов Денис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжов Денис Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Пыжов Денис Иванович
РГАДА, Ф.210, Оп.12, д.805 (7183/1675 г.) Сказки курчан-дворян и детей боярских о службе и поместных и денежных окладах.-397л.л.74183-го генваря в 24 день в Курску на сезжем дворе думномудворянину Сем... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжов Денис Иванович