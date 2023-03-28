Кудрина Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1970
Сын: Ушков Владислав Аркадьевич
Отец ребёнка: Ушков Аркадий
Рождение ребёнка
13.10.?
Дочь: Ушкова Валентина Аркадиевна
Отец ребёнка: Ушков Аркадий
Рождение ребёнка
04.11.?
Дочь: Ушкова Людмила Аркадиевна
Отец ребёнка: Ушков Аркадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ушков Аркадий