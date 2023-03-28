Кудрина Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудрина Елизавета

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1970

Сын: Ушков Владислав Аркадьевич

Отец ребёнка: Ушков Аркадий

Рождение ребёнка
13.10.?

Дочь: Ушкова Валентина Аркадиевна

Отец ребёнка: Ушков Аркадий

Рождение ребёнка
04.11.?

Дочь: Ушкова Людмила Аркадиевна

Отец ребёнка: Ушков Аркадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ушков Борис Аркадьевич

Отец ребёнка: Ушков Аркадий

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