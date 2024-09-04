Призов Фёдор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Призов Фёдор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.12.1911

Дата смерти

13.07.1956

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1945 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кочергина) Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
24.07.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кочергина) Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
28.08.1945

Сын: Призов Анатолий Фёдорович

Мать ребёнка: (Кочергина) Елизавета Тимофеевна

Рождение ребёнка
15.05.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Кочергина) Елизавета Тимофеевна

Смерть
13.07.1956

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