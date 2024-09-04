Призов Фёдор
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.12.1911
Дата смерти13.07.1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.09.1936
Рождение ребёнка
24.07.1938
Рождение ребёнка
28.08.1945
Сын: Призов Анатолий Фёдорович
Мать ребёнка: (Кочергина) Елизавета Тимофеевна
Рождение ребёнка
15.05.1947
Смерть
13.07.1956