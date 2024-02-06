Перфильев Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.03.1866
Дата смерти1924
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1866
Рождение ребёнка
16.04.1889
Дочь: Петухова Федосья Александровна
Мать ребёнка: Перфильева Елизавета Николаевна
Рождение ребёнка
13.11.1890
Сын: Перфильев Николай Александрович
Мать ребёнка: Перфильева Елизавета Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1924