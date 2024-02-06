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Перфильев Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.03.1866

Дата смерти

1924

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.03.1866

Отец: Перфильев Сергей Степанович

Мать: Перфильева Федосья Александровна

Рождение ребёнка
16.04.1889

Дочь: Петухова Федосья Александровна

Мать ребёнка: Перфильева Елизавета Николаевна

Рождение ребёнка
13.11.1890

Сын: Перфильев Николай Александрович

Мать ребёнка: Перфильева Елизавета Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Перфильева Елизавета Николаевна

Смерть
1924
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