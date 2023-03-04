Меркушева Ксения Семакова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева Ксения Семакова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1845

Дата смерти

После 1905

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1849 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Агафея Осиповна

Отец ребёнка: Меркушев Осип Осипович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1882

Сын: Меркушев Георгий Осипов

Отец ребёнка: Меркушев Осип Осипович

Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Меркушев Осип Осипович

Место жительства
Неизвестно
Щербаковская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1905
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