Меркушева Ксения Семакова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1845
Дата смертиПосле 1905
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Агафея Осиповна
Отец ребёнка: Меркушев Осип Осипович
Рождение ребёнка
1882
Отец ребёнка: Меркушев Осип Осипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1905