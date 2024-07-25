Кузмин Лаврентий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Павлв Кузьма Иванович
Мать: Соломонида Корниловна
Рождение ребёнка
1877
Мать ребёнка: Васса\\Василиса Евгеньевна
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Александра Лаврентьевна
Мать ребёнка: Васса\\Василиса Евгеньевна
Рождение ребёнка
1889
Сын: Кузмин Федор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Васса\\Василиса Евгеньевна
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Авдотья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Васса\\Василиса Евгеньевна
Смерть
Неизвестно