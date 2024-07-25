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Кузмин Лаврентий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Павлв Кузьма Иванович

Мать: Соломонида Корниловна

Рождение ребёнка
1877

Сын: Кузмин Петр Лаврентьевич

Мать ребёнка: Васса\\Василиса Евгеньевна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Александра Лаврентьевна

Мать ребёнка: Васса\\Василиса Евгеньевна

Рождение ребёнка
1889

Сын: Кузмин Федор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Васса\\Василиса Евгеньевна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Авдотья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Васса\\Василиса Евгеньевна

Смерть
Неизвестно

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