Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1750

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750

Отец: Семёнов (Посконин) Тимофей Яковлев

Мать: Семёнова (Посконина) Дарья Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семёнова (Посконина) Матрёна Васильева

Рождение ребёнка
1754

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина Фёдорова

Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Матрёна Васильева

Рождение ребёнка
1756

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина 2 Фёдорова

Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Матрёна Васильева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Семёнов (Посконин) Яков Фёдоров

Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Матрёна Васильева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: (Семёнова (Посконина)) Анна Фёдорова

Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Матрёна Васильева

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1790

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