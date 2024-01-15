Семёнов (Посконин) Фёдор Тимофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1750
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1750
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1754
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина Фёдорова
Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1756
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Ирина 2 Фёдорова
Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Семёнов (Посконин) Яков Фёдоров
Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Матрёна Васильева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: (Семёнова (Посконина)) Анна Фёдорова
Мать ребёнка: Семёнова (Посконина) Матрёна Васильева
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
1790