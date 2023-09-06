Козлова Валентина Петровна
Место рождения
Дата рождения09.10.1935
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1935
Отец: Козлов Пётр Григорьевич
Мать: Жидкова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
1957
Сын: Поляков Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Поляков Александр Никифорович
Проживает в Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно