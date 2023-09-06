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Козлова Валентина Петровна

Место рождения

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

09.10.1935

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1957 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1935

Отец: Козлов Пётр Григорьевич

Мать: Жидкова Екатерина

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Александр Никифорович

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Александр Никифорович

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Александр Никифорович

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Александр Никифорович

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1957

Сын: Поляков Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Поляков Александр Никифорович

Знаменка, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Проживает в Серафимовский, Туймазинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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