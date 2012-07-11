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Часов Павел Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

11.07.12

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Часов Иван Ефимович

Мать: Корнилова Анисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Часова Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Павлова Феодосия (Меня) Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Часова Надежда Павловна

Мать ребёнка: Павлова Феодосия (Меня) Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Павлова Феодосия (Меня) Тимофеевна

Смерть
11.07.12
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