Часов Павел Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти11.07.12
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: Часов Иван Ефимович
Мать: Корнилова Анисия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Часова Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Павлова Феодосия (Меня) Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Часова Надежда Павловна
Мать ребёнка: Павлова Феодосия (Меня) Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.07.12