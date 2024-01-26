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Пожидаев Владимир Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.09.?

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожидаев Юрий

Мать: Пожидаева (Бабичева) Нина Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пожидаева Галина

Рождение ребёнка
03.07.1980

Сын: Пожидаев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Пожидаева Галина

Рождение ребёнка
19.05.1984

Дочь: Печенкина (Пожидаева) Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Пожидаева Галина

Смерть
18.09.?

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