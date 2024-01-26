Пожидаев Владимир Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.09.?
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пожидаева Галина
Рождение ребёнка
03.07.1980
Сын: Пожидаев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Пожидаева Галина
Рождение ребёнка
19.05.1984
Дочь: Печенкина (Пожидаева) Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Пожидаева Галина
Смерть
18.09.?