Скорынин Кузьма Яковлев
Место рождения
Дата рождения1775
Дата смертиПосле 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Бракосочетание
21.10.1795 ст.
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Шляпина Афимья Кузьмина
Мать ребёнка: Скорынина Маланья Павлова
Рождение ребёнка
1809
Дочь: Сорокина Мария Кузьмина
Мать ребёнка: Скорынина Маланья Павлова
Бракосочетание
Около 1812
Рождение ребёнка
25.10.1825 ст.
Мать ребёнка: Скорынина Агафья Тарасова
Смерть
После 1834