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Скорынин Кузьма Яковлев

Место рождения

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1775

Дата смерти

После 1834

Пол

Мужской

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Скорынин Яков Афанасьев

Мать: Скорынина Татьяна Степанова

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
21.10.1795 ст.

Жена: Скорынина Маланья Павлова

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Шляпина Афимья Кузьмина

Мать ребёнка: Скорынина Маланья Павлова

Рождение ребёнка
1809

Дочь: Сорокина Мария Кузьмина

Мать ребёнка: Скорынина Маланья Павлова

Бракосочетание
Около 1812

Жена: Скорынина Агафья Тарасова

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
25.10.1825 ст.

Сын: Скорынин Егор Кузьмин

Мать ребёнка: Скорынина Агафья Тарасова

Сатка, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
После 1834
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