Овакимян Андраник Овсепович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОвакимян Андраник Овсепович

Овакимян Андраник Овсепович

Место рождения

Мовсес, Община Мосесгюх, Тавушская область

Дата рождения

16.05.1914

Пол

Мужской

Добавил:

ГГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1914

Отец: Овакимян Овсеп

Мать: Тагуи

Мовсес, Община Мосесгюх, Тавушская область
Место жительства
1938
Берд, Община Берд, Тавушская область
Бракосочетание
1939

Жена: Адамян Арус Амбарцумовна

Ранение
1943
Год ранения примерный. Ушел на войну в 1941-м, был ранен ориентировочно в 1943, после лечения был освобожден от дальнейшей службы.
Рождение ребёнка
02.02.1944

Сын: Овакимян Юрик Андраникович

Мать ребёнка: Адамян Арус Амбарцумовна

Рождение ребёнка
?.02.1946

Сын: Овакимян Шурик Андраникович

Мать ребёнка: Адамян Арус Амбарцумовна

Рождение ребёнка
1947

Сын: Овакимян Сурик Андраникович

Мать ребёнка: Адамян Арус Амбарцумовна

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Овакимян Лаура Андраниковна

Мать ребёнка: Адамян Арус Амбарцумовна

Рождение ребёнка
11.01.1955

Дочь: Овакимян Анаит Андраниковна

Мать ребёнка: Адамян Арус Амбарцумовна

Берд, Община Берд, Тавушская область
Рождение ребёнка
1956

Дочь: Овакимян Алвард Андраниковна

Мать ребёнка: Адамян Арус Амбарцумовна

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени Инициатор: Министр обороны СССР ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 43, ящик 10. Номер документа 78.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.