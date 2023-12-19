Овакимян Андраник Овсепович
Место рождения
Дата рождения16.05.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1914
Отец: Овакимян Овсеп
Мать: Тагуи
Место жительства
1938
Бракосочетание
1939
Жена: Адамян Арус Амбарцумовна
Ранение
1943
Год ранения примерный. Ушел на войну в 1941-м, был ранен ориентировочно в 1943, после лечения был освобожден от дальнейшей службы.
Рождение ребёнка
02.02.1944
Сын: Овакимян Юрик Андраникович
Мать ребёнка: Адамян Арус Амбарцумовна
Рождение ребёнка
?.02.1946
Сын: Овакимян Шурик Андраникович
Мать ребёнка: Адамян Арус Амбарцумовна
Рождение ребёнка
1947
Сын: Овакимян Сурик Андраникович
Мать ребёнка: Адамян Арус Амбарцумовна
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Овакимян Лаура Андраниковна
Мать ребёнка: Адамян Арус Амбарцумовна
Рождение ребёнка
11.01.1955
Дочь: Овакимян Анаит Андраниковна
Мать ребёнка: Адамян Арус Амбарцумовна
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Овакимян Алвард Андраниковна
Мать ребёнка: Адамян Арус Амбарцумовна
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны II степени Инициатор: Министр обороны СССР ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 43, ящик 10. Номер документа 78.