Холызалов Вениамин Фёдорович
Место рождения
Дата рождения11.10.1882 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1882 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Холызалова Раиса Вениаминовна
Мать ребёнка: Холызалова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1916
Сын: Холызалов Николай Вениаминович
Мать ребёнка: Холызалова Александра Алексеевна
Рождение ребёнка
1917
Сын: Холызалов Сергей Вениаминович
Мать ребёнка: Холызалова Александра Алексеевна
Смерть
Неизвестно