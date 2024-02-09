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Холызалов Вениамин Фёдорович

Место рождения

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

11.10.1882 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1882 ст.

Отец: Холызалов Фёдор Васильевич

Мать: Холызалова (Евдокимова) Мария Дмитриевна

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Холызалова Александра Алексеевна

Рождение ребёнка
1913

Дочь: Холызалова Раиса Вениаминовна

Мать ребёнка: Холызалова Александра Алексеевна

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Холызалов Николай Вениаминович

Мать ребёнка: Холызалова Александра Алексеевна

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Холызалов Сергей Вениаминович

Мать ребёнка: Холызалова Александра Алексеевна

Яковлевское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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