Ковырнева (Ачкасова) Мария Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковырнев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Ковырнев Алексей Абрамович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковырнев Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ковырнев Алексей Абрамович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковырнев Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Ковырнев Алексей Абрамович
Смерть
Неизвестно