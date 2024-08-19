Ковырнева (Ачкасова) Мария Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковырнева (Ачкасова) Мария Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковырнев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Ковырнев Алексей Абрамович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ковырнев Алексей Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковырнев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Ковырнев Алексей Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковырнев Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Ковырнев Алексей Абрамович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковырнев Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Ковырнев Алексей Абрамович

Смерть
Неизвестно

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