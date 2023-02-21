Курочкина Неонила Феофилактовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Курочкина Анастасия Емельяновна
Отец ребёнка: Курочкин Емельян Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1794
Сын: Курочкин Михаил Емельянович
Отец ребёнка: Курочкин Емельян Алексеевич
Рождение ребёнка
Около 1797
Дочь: Прасковья Емельяновна
Отец ребёнка: Курочкин Емельян Алексеевич
Работа или профессия
Неизвестно