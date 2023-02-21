Курочкина Неонила Феофилактовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Неонила Феофилактовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Курочкина Анастасия Емельяновна

Отец ребёнка: Курочкин Емельян Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1794

Сын: Курочкин Михаил Емельянович

Отец ребёнка: Курочкин Емельян Алексеевич

Рождение ребёнка
Около 1797

Дочь: Прасковья Емельяновна

Отец ребёнка: Курочкин Емельян Алексеевич

Работа или профессия
Неизвестно
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