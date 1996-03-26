Янгаличин Фарит
Место рожденияБухарская обл. Свердловский р-н
Дата рождения18.12.1940
Дата смерти26.03.1996
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1940
Отец: Янгалычев Усман
Бракосочетание
13.?.1965
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.01.1966
Дочь: Мавлютова (Янгаличина) Расима
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.01.1970
Дочь: Мустафина (Янгаличина) Ильмира
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
26.03.1996
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно