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Янгаличин Фарит

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Место рождения

Бухарская обл. Свердловский р-н

Дата рождения

18.12.1940

Дата смерти

26.03.1996

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1911 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ФЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.12.1940

Отец: Янгалычев Усман

Мать: Янгалычева (Умярова) Мунавар

Бракосочетание
13.?.1965

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.01.1966

Дочь: Мавлютова (Янгаличина) Расима

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.01.1970

Дочь: Мустафина (Янгаличина) Ильмира

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
26.03.1996
Причина смерти: Медицинская проблема
Похороны
Неизвестно

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