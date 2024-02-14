Питерман (Салимов) Феня Абрамовна
Место рожденияг.Улан-Уде, Республика Бурятия, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Салимов Абрам
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Питерман Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Питерман Григорий Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Асимбаева (Питерман) Бэла Григорьевна
Отец ребёнка: Питерман Григорий Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно