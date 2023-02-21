Пупышева (Круглова) Лариса Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.03.1964
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1964
Отец: Круглов Михаил Перович
Мать: Анисья Николаевна
Бракосочетание
06.11.1987
Рождение ребёнка
06.01.1988
Сын: Пупышева Андрей Александрович
Отец ребёнка: Пупышев Александр Витальевич
Рождение ребёнка
12.03.1997
Сын: Пупышев Виталий Александрович
Отец ребёнка: Пупышев Александр Витальевич
Пос Кавалерово Россия