Пупышева (Круглова) Лариса Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пупышева (Круглова) Лариса Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.03.1964

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1964

Отец: Круглов Михаил Перович

Мать: Анисья Николаевна

Бракосочетание
06.11.1987

Муж: Пупышев Александр Витальевич

Рождение ребёнка
06.01.1988

Сын: Пупышева Андрей Александрович

Отец ребёнка: Пупышев Александр Витальевич

Рождение ребёнка
12.03.1997

Сын: Пупышев Виталий Александрович

Отец ребёнка: Пупышев Александр Витальевич

Пос Кавалерово Россия
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