Голованов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голованов Владимир Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1955

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1920 г.р.

Мать

1923 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1955

Отец: Голованов Василий Иванович

Мать: Прасковья Яковлевна

Рождение ребёнка
16.03.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.07.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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