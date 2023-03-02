Голованов Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1955
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1955
Отец: Голованов Василий Иванович
Мать: Прасковья Яковлевна
Рождение ребёнка
16.03.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.07.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно