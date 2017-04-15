Белогорцев Александр Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1956
Дата смерти15.04.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
27.02.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
15.04.2017