Белогорцев Александр Леонидович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белогорцев Александр Леонидович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1956

Дата смерти

15.04.2017

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.10.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
27.02.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
15.04.2017
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