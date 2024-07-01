Шишелова (Пятовская) Пелагия Осиповна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1763 и 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Рождение
Между 1763 и 1764
Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость, Волого
Бракосочетание
Неизвестно
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Спасская вол
Упоминание
1795
Матфей - у него жена Пелагия Осипова, дочь, взятая Вельской округи дворцовой человека волости из деревни Ногинской по добровольному сговору | Данные получены на основе: Фонд №388, Оп. №1, Д. №9576 - Р... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1798 и 1799
Отец ребёнка: Шишелов Матфей Васильев
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Спасская вол
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804
Дочь: (Шишелова) Анна Матфеева
Отец ребёнка: Шишелов Матфей Васильев
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Спасская вол
Упоминание
1811
| У него жена Палагия Осипова дочь взятая Вельской округи удельной Кулойской волости из деревни Ногинской по добровольному сговору. У них дети рожденные после ревизии: | сын Афанасий - 12 лет | дочь А... Показать все
Смерть
Неизвестно