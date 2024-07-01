Шишелова (Пятовская) Пелагия Осиповна Между 1763 и 1764 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шишелова (Пятовская) Пелагия Осиповна

Место рождения

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Между 1763 и 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Между 1740 и 1741 г.р.

Мать

Между 1732 и 1735 г.р.

Муж

Между 1767 и 1768 г.р.

Дети

Между 1798 и 1799 г.р.
Между 1803 и 1804 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Между 1763 и 1764

Отец: Пятовской Осип Иванович

Мать: Пятовская (Пилицына) Евдокия Григорьевна

Ногинская, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
Вельский уезд, Кулойско-Покровская волость, Волого
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шишелов Матфей Васильев

Булдачевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Спасская вол
Упоминание
1795
Матфей - у него жена Пелагия Осипова, дочь, взятая Вельской округи дворцовой человека волости из деревни Ногинской по добровольному сговору | Данные получены на основе: Фонд №388, Оп. №1, Д. №9576 - Р... Показать все
Рождение ребёнка
Между 1798 и 1799

Сын: Шишелов Афанасий Матфеев

Отец ребёнка: Шишелов Матфей Васильев

Булдачевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Спасская вол
Рождение ребёнка
Между 1803 и 1804

Дочь: (Шишелова) Анна Матфеева

Отец ребёнка: Шишелов Матфей Васильев

Булдачевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
Вологодская губерния, Тотемский уезд, Спасская вол
Упоминание
1811
Булдачевская, Тарногский муниципальный район, Вологодская область
| У него жена Палагия Осипова дочь взятая Вельской округи удельной Кулойской волости из деревни Ногинской по добровольному сговору. У них дети рожденные после ревизии: | сын Афанасий - 12 лет | дочь А... Показать все
Смерть
Неизвестно

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