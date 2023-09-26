Жуков Андрей Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.08.1886 ст.
Дочь: Лебедева Елизавета Андреевна
Мать ребёнка: Жукова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
01.03.1889
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
17.06.1891
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Жукова Параскева Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно