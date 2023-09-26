Жуков Андрей Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жуков Андрей Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1886 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.08.1886 ст.

Дочь: Лебедева Елизавета Андреевна

Мать ребёнка: Жукова Параскева Васильевна

Нерль, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.03.1889

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Параскева Васильевна

Нерль, Калязинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
17.06.1891

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Жукова Параскева Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
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