Снурницын Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снурницын Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

1907 г.р.

Жена

Дети

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Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Снурницын Сергей

Мать: Снурницына Прасковья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Снурницына Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снурницына Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Снурницына Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Снурницына Татьяна

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