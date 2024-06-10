Еруков (Мартьянов) Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения20.11.1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
20.11.1891 ст.
20.11.1891 Николай Николай Сергеевич Мартьянов и Евдокия Ивановна 24.11 Василий Михайлов Гондуров и умерш. Ивана Димитриева Носкова дочь Елена Иванова
Бракосочетание
25.01.1912 ст.
25.01.1912 Села Токмакла умершего крестьянина Николая Сергеевича Ерукова сын Николай,20 лет, первый брак и Чистопольского уезда села Челновершины умершего крестьянина Федора Ивановича Пахомова дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1913
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ерукова (Пахомова) Татьяна Федоровна
Рождение ребёнка
21.01.1915 ст.
Дочь: Ерукова Антонина Николаевна
Мать ребёнка: Ерукова (Пахомова) Татьяна Федоровна
21.02.1915 Антонина Николай Николаевич Еруков и Татьяна Федорова 22.02 Евфграф Феодоров Пахомов и умерш. Николая Сергиева Ерукова дочь Анна Николаева
Смерть
Неизвестно