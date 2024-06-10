Еруков (Мартьянов) Николай Николаевич 20.11.1891 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Еруков (Мартьянов) Николай Николаевич

Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

20.11.1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1891 ст.

Отец: Мартьянов (Еруков) Николай Сергеевич

Мать: Мартьянова (Носкова) Евдокия Ивановна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
20.11.1891 Николай Николай Сергеевич Мартьянов и Евдокия Ивановна 24.11 Василий Михайлов Гондуров и умерш. Ивана Димитриева Носкова дочь Елена Иванова
Бракосочетание
25.01.1912 ст.

Жена: Ерукова (Пахомова) Татьяна Федоровна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
25.01.1912 Села Токмакла умершего крестьянина Николая Сергеевича Ерукова сын Николай,20 лет, первый брак и Чистопольского уезда села Челновершины умершего крестьянина Федора Ивановича Пахомова дочь ... Показать все
Рождение ребёнка
14.01.1913

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ерукова (Пахомова) Татьяна Федоровна

Рождение ребёнка
21.01.1915 ст.

Дочь: Ерукова Антонина Николаевна

Мать ребёнка: Ерукова (Пахомова) Татьяна Федоровна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
21.02.1915 Антонина Николай Николаевич Еруков и Татьяна Федорова 22.02 Евфграф Феодоров Пахомов и умерш. Николая Сергиева Ерукова дочь Анна Николаева
Смерть
Неизвестно

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