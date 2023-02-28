Стамболи Дина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стамболи Дина Алексеевна

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Место рождения

Тула, город Тула, Тульская область

Дата рождения

19.05.1934

Дата смерти

1998

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
1998
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