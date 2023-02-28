Стамболи Дина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения19.05.1934
Дата смерти1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1934
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
1998