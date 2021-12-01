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Иванова Валентина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1936

Дата смерти

?.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1936

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Рудольф Александрович

Рождение ребёнка
01.10.1962

Сын: Иванов Александр Рудольфович

Отец ребёнка: Иванов Рудольф Александрович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Рождение ребёнка
02.08.1969

Дочь: Иванова Светлана Рудольфовна

Отец ребёнка: Иванов Рудольф Александрович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
?.12.2021

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