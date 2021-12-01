Иванова Валентина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1936
Дата смерти?.12.2021
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1936
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.10.1962
Сын: Иванов Александр Рудольфович
Отец ребёнка: Иванов Рудольф Александрович
Рождение ребёнка
02.08.1969
Дочь: Иванова Светлана Рудольфовна
Отец ребёнка: Иванов Рудольф Александрович
Смерть
?.12.2021