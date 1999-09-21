Минкин Эдуард Николаевич
Место рождения
Дата рождения07.06.1941
Дата смерти21.09.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1941
св-во о рождении №028031 от 20.06.1941 выдано Петрозаводским горбюро ЗАГС
Рождение ребёнка
06.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Сергеевна
Рождение ребёнка
11.05.1974
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Галина Сергеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель троллейбуса, ремонтник
Смерть
21.09.1999