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Минкин Эдуард Николаевич

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Место рождения

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия

Дата рождения

07.06.1941

Дата смерти

21.09.1999

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1918 г.р.

Дети

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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1941

Отец: Минкин Николай Александрович

Мать: Павлова Зоя Дмитриевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
св-во о рождении №028031 от 20.06.1941 выдано Петрозаводским горбюро ЗАГС
Рождение ребёнка
06.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Сергеевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Рождение ребёнка
11.05.1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Галина Сергеевна

Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель троллейбуса, ремонтник
Смерть
21.09.1999
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