(Арибжанова) Халида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Арибжанова) Халида

Место рождения

д.Чембилей,Курмышского уезда,Симбирской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Арибжанов Искандяр

Мать: Арибжанова (Ганиева) Хайри Бянят

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусин Гаряй

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусин Гаряй

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусин Гаряй

Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мусин Гаряй

Смерть
Неизвестно

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