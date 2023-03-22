Калмыков Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Калмыков Дмитрий (Дементий) Григорьевич
Мать ребёнка: Калмыкова Евдокия Ильинична
Рождение ребёнка
До 1870
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калмыкова Васса Григорьевна
Мать ребёнка: не указана
восприемница Калмыковой Марины Михайловны
Смерть
Неизвестно