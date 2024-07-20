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Хавдинова Елизавета Алексеевна

Место рождения

Костино, Свердловский район, Северный край

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Костино, Свердловский район, Северный край
Бракосочетание
Около 1858

Муж: Хавдинов Иван Яковлевич

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Малышова Фаина Ивановна

Отец ребёнка: Хавдинов Иван Яковлевич

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Хавдинова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Хавдинов Иван Яковлевич

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1873

Сын: Хавдинов Александр Иванович

Отец ребёнка: Хавдинов Иван Яковлевич

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1875

Сын: Хавдинов Николай Иванович

Отец ребёнка: Хавдинов Иван Яковлевич

Костино, Свердловский район, Северный край
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Хавдинова Поликсения Ивановна

Отец ребёнка: Хавдинов Иван Яковлевич

Костино, Свердловский район, Северный край
Смерть
Неизвестно

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