Хавдинова Елизавета Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1858
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Малышова Фаина Ивановна
Отец ребёнка: Хавдинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Хавдинова Александра Ивановна
Отец ребёнка: Хавдинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1873
Сын: Хавдинов Александр Иванович
Отец ребёнка: Хавдинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1875
Сын: Хавдинов Николай Иванович
Отец ребёнка: Хавдинов Иван Яковлевич
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Хавдинова Поликсения Ивановна
Отец ребёнка: Хавдинов Иван Яковлевич
Смерть
Неизвестно