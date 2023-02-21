Полякова Федосья Севастьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолякова Федосья Севастьяновна

Полякова Федосья Севастьяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1810

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Поляков Пётр Каллистратович

Место жительства
Неизвестно
Речица, Льговский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close