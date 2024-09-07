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Дукъ Август Федорович (Фрицевич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Дуккъ Фриц Карлов

Мать: Дуккъ (Крауклин) Елизавета Яковлева

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дук) Анна Августовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зельч (Дук) Эрта Августовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгина (Дук) Милда Августовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Дук) Августина (Гутя) Августовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дукъ Иван Августович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дукъ Роберт Августович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп

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