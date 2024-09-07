Дукъ Август Федорович (Фрицевич)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дук) Анна Августовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зельч (Дук) Эрта Августовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгина (Дук) Милда Августовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Дук) Августина (Гутя) Августовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дукъ Иван Августович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно
Никольское, Уярский муниципальный район, Красноярский край
Здесь жили мои предки Дуки, Журавлевы, Вейсенкоп