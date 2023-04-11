Ахметгалиева Разина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1952
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.01.1974
Дочь: Тенсина Елена Фанавиевна
Отец ребёнка: Ахметгалиев Фанавий Манагавиевич
Рождение ребёнка
19.01.1981
Сын: Ахметгалиев Марат Фанавиевич
Отец ребёнка: Ахметгалиев Фанавий Манагавиевич
Бракосочетание
Неизвестно