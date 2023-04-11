Ахметгалиева Разина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахметгалиева Разина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1952

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.01.1974

Дочь: Тенсина Елена Фанавиевна

Отец ребёнка: Ахметгалиев Фанавий Манагавиевич

Рождение ребёнка
19.01.1981

Сын: Ахметгалиев Марат Фанавиевич

Отец ребёнка: Ахметгалиев Фанавий Манагавиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ахметгалиев Фанавий Манагавиевич

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