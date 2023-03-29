Синицин Олег — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицин Олег

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1987

Дочь: Шостак Оксана Олеговна

Мать ребёнка: Синицина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
16.06.1992

Дочь: Дикович Елена Олеговна

Мать ребёнка: Синицина Татьяна Алексеевна

Рождение ребёнка
26.02.1996

Сын: Синицин Сергей Олегович

Мать ребёнка: Синицина Татьяна Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Синицина Татьяна Алексеевна

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