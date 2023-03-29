Синицин Олег
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1987
Дочь: Шостак Оксана Олеговна
Мать ребёнка: Синицина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
16.06.1992
Дочь: Дикович Елена Олеговна
Мать ребёнка: Синицина Татьяна Алексеевна
Рождение ребёнка
26.02.1996
Мать ребёнка: Синицина Татьяна Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно