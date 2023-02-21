Кирова Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кирова Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1885

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИБ
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Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1917

Сын: Киров Африкан Африканович

Отец ребёнка: Киров Африкан Васильевич

Вологда, город Вологда, Вологодская область
4 февраля (по старому стилю) или 17 февраля - по новому стилю родился Африкан. Родители его: крестьянин Вологодскаго уезда Несвойской волости деревни Княжева Африкан Васильев Киров и законная жена ег... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киров Африкан Васильевич

Смерть
1947
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