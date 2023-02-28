Солдатов Тимофей Федорович
Место рождения
Дата рождения29.04.1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1877
Отец: Солдатов Федор Логинович
Мать: Солдатова Ирина Бледных
Бракосочетание
20.09.1898
Рождение ребёнка
27.09.1901
Сын: Солдатов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Солдатова Гликерия Горбачева
Рождение ребёнка
18.09.1903
Дочь: Фекла Тимофеевна
Мать ребёнка: Солдатова Гликерия Горбачева
Рождение ребёнка
24.03.1905
Дочь: Мария Тимофеевна
Мать ребёнка: Солдатова Гликерия Горбачева
Рождение ребёнка
15.06.1906
Мать ребёнка: Солдатова Гликерия Горбачева
Рождение ребёнка
08.08.1907
Сын: Солдатов Александр Тимофеевич
Мать ребёнка: Солдатова Гликерия Горбачева
Рождение ребёнка
28.11.1915
Дочь: Екатерина Тимофеевна
Мать ребёнка: Солдатова Гликерия Горбачева
Смерть
Неизвестно