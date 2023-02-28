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Солдатов Тимофей Федорович

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Место рождения

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

29.04.1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.04.1877

Отец: Солдатов Федор Логинович

Мать: Солдатова Ирина Бледных

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
20.09.1898

Жена: Солдатова Гликерия Горбачева

Рождение ребёнка
27.09.1901

Сын: Солдатов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Солдатова Гликерия Горбачева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
18.09.1903

Дочь: Фекла Тимофеевна

Мать ребёнка: Солдатова Гликерия Горбачева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
24.03.1905

Дочь: Мария Тимофеевна

Мать ребёнка: Солдатова Гликерия Горбачева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
15.06.1906

Сын: Солдатов Петр Тимофеевич

Мать ребёнка: Солдатова Гликерия Горбачева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.08.1907

Сын: Солдатов Александр Тимофеевич

Мать ребёнка: Солдатова Гликерия Горбачева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
28.11.1915

Дочь: Екатерина Тимофеевна

Мать ребёнка: Солдатова Гликерия Горбачева

Красногвардейское, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Неизвестно
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