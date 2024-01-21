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(Мартиненко) Ольга Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.04.1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.04.1850

Отец: Мартиненко Тимофей Мойсеев

Мать: Мартыненко Агафия Борисова

Место жительства
10.10.1850 ст.
Шапошниковка, Ольховатский муниципальный район, Воронежская область
Ревизские сказки о помещичьих крестьянах, дворовых людях Острогожского уезда. х. Шапошников, 1850 г. ГАВО, Ф. И-18, Оп. 1, т. 2, Д. 454, лл 637
Смерть
Неизвестно

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