Киндиров Афанасий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: Киндиров Кузьма
По метрике о свадьбе в 1889 году возраст 18 лет
Бракосочетание
04.01.1889
4 1 1889 Киндиров Афанасий Козьмович 18 Алексеевка 1871 Матрона Козмовна 19 Алексеевка 1870
Рождение ребёнка
13.10.1890
Сын: Киндиров Андрей Афанасьевич
Мать ребёнка: Киндирова Матрона Кузьминична
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1892
Сын: Киндиров Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Киндирова Матрона Кузьминична
Есть метрика о свадьбе 19 10 1911 Киндиров Петр Афанасьевич 19 Алексеевка 1892 Манушкина Вера Дмитриевна 16 Алексеевка 1895
Рождение ребёнка
25.03.1909
Дочь: Киндирова Параскева Афанасьевна
Мать ребёнка: Киндирова Матрона Кузьминична
Смерть
Неизвестно