Киндиров Афанасий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиндиров Афанасий Кузьмич

Киндиров Афанасий Кузьмич

Место рождения

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Киндиров Кузьма

Мать: не указана

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
По метрике о свадьбе в 1889 году возраст 18 лет
Бракосочетание
04.01.1889

Жена: Киндирова Матрона Кузьминична

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
4 1 1889 Киндиров Афанасий Козьмович 18 Алексеевка 1871 Матрона Козмовна 19 Алексеевка 1870
Рождение ребёнка
13.10.1890

Сын: Киндиров Андрей Афанасьевич

Мать ребёнка: Киндирова Матрона Кузьминична

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
1892

Сын: Киндиров Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Киндирова Матрона Кузьминична

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о свадьбе 19 10 1911 Киндиров Петр Афанасьевич 19 Алексеевка 1892 Манушкина Вера Дмитриевна 16 Алексеевка 1895
Рождение ребёнка
25.03.1909

Дочь: Киндирова Параскева Афанасьевна

Мать ребёнка: Киндирова Матрона Кузьминична

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close