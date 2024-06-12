Скрылев Егор (Груся) Федорович
Место рождения
Дата рождения09.10.1924
Дата смерти08.09.1992
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1924
Отец: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дима Тамары Нюньки Егорович
Мать ребёнка: Тамара Нюньки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кириенко (Скрылева) Анастасия Егоровна
Мать ребёнка: Мэтус (Чеботарева) Анна Захаровна
Бракосочетание
07.04.1948
второй брак, девичья фамилия Чеботарева, а выходила замуж тут как Мэтус
Рождение ребёнка
18.11.1948
Дочь: Андреева (Мэтус) Мария (Марича) Егоровна
Мать ребёнка: Мэтус (Чеботарева) Анна Захаровна
Рождение ребёнка
27.02.1950
Дочь: Макарова (Скрылева) Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Мэтус (Чеботарева) Анна Захаровна
Рождение ребёнка
05.02.1954
Сын: Скрылев Евгений (Гена) Егорович
Мать ребёнка: Мэтус (Чеботарева) Анна Захаровна
Рождение ребёнка
21.03.1956
Дочь: Казакова (Скрылева) Тамара Егоровна
Мать ребёнка: Мэтус (Чеботарева) Анна Захаровна
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
08.09.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург