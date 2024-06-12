Скрылев Егор (Груся) Федорович 09.10.1924 — найти родственников по фамилии на Familio
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Скрылев Егор (Груся) Федорович

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Место рождения

Каменка, Чернівецька область

Дата рождения

09.10.1924

Дата смерти

08.09.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1924

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Андреева Асюта (Васютка лу Рачок)

Каменка, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дима Тамары Нюньки Егорович

Мать ребёнка: Тамара Нюньки

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кириенко (Скрылева) Анастасия Егоровна

Мать ребёнка: Мэтус (Чеботарева) Анна Захаровна

Бракосочетание
07.04.1948

Жена: Мэтус (Чеботарева) Анна Захаровна

Псков, город Псков, Псковская область
второй брак, девичья фамилия Чеботарева, а выходила замуж тут как Мэтус
Рождение ребёнка
18.11.1948

Дочь: Андреева (Мэтус) Мария (Марича) Егоровна

Мать ребёнка: Мэтус (Чеботарева) Анна Захаровна

Псков, город Псков, Псковская область
Рождение ребёнка
27.02.1950

Дочь: Макарова (Скрылева) Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Мэтус (Чеботарева) Анна Захаровна

Рождение ребёнка
05.02.1954

Сын: Скрылев Евгений (Гена) Егорович

Мать ребёнка: Мэтус (Чеботарева) Анна Захаровна

Рождение ребёнка
21.03.1956

Дочь: Казакова (Скрылева) Тамара Егоровна

Мать ребёнка: Мэтус (Чеботарева) Анна Захаровна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
08.09.1992
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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