Савранская Анна Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смерти1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Савранский Илья
Мать: Сорочкина Хана Мееровна
Рождение ребёнка
16.01.1929
Дочь: Рабинович Тамара Иосифовна
Отец ребёнка: Длин Иосиф
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Длин Елена Иосифовна
Отец ребёнка: Длин Иосиф
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Длин Иосиф
Смерть
1975