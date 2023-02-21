Савранская Анна Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савранская Анна Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

1975

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Савранский Илья

Мать: Сорочкина Хана Мееровна

Рождение ребёнка
16.01.1929

Дочь: Рабинович Тамара Иосифовна

Отец ребёнка: Длин Иосиф

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Длин Елена Иосифовна

Отец ребёнка: Длин Иосиф

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Длин Иосиф

Смерть
1975
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