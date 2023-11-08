Букатина (Петрухина) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букатина (Петрухина) Лидия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1902 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Петрухин Федор

Мать: ?

Смерть
Неизвестно
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