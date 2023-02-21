Евдокия Евстратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Евстратовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1727 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Алексей Фаддеевич

Отец ребёнка: Фаддей Маркович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1757

Сын: Яков Фаддеевич

Отец ребёнка: Фаддей Маркович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1760

Сын: Иван Фаддеевич

Отец ребёнка: Фаддей Маркович

Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фаддей Маркович

Место жительства
Неизвестно
Княжиха, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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