Евдокия Евстратовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Алексей Фаддеевич
Отец ребёнка: Фаддей Маркович
Рождение ребёнка
1757
Сын: Яков Фаддеевич
Отец ребёнка: Фаддей Маркович
Рождение ребёнка
1760
Сын: Иван Фаддеевич
Отец ребёнка: Фаддей Маркович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фаддей Маркович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно