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Александръ Афонасiевъ

Место рождения

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

13.05.1908 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1865 г.р.

Мать

1868 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1908 ст.

Отец: Афанасий Александров

Мать: Евдокия Степанова

Зельево, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Степанова, оба православные 56-25-221-337об-338
Крещение
15.05.1908 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Чухломской мещанинъ деревни Зельева Арсентiй Ивановъ и Анна Афанасiева 56-25-221-337об-338
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