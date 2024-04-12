Александръ Афонасiевъ
Место рождения
Дата рождения13.05.1908 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Рождение
13.05.1908 ст.
Отец: Афанасий Александров
Мать: Евдокия Степанова
Званiе, имя, отечество, фамилiя родителей и какого вероисповеданiя: Деревни Зельева крестьянинъ Афанасiй Александровъ и законная жена его Евдокiя Степанова, оба православные 56-25-221-337об-338
Крещение
15.05.1908 ст.
Судай, Чухломский муниципальный район, Костромская область
Званiе, имя, отечество, фамилiя воспрiемников: Чухломской мещанинъ деревни Зельева Арсентiй Ивановъ и Анна Афанасiева 56-25-221-337об-338